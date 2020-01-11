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Иран запрещал полеты перед катастрофой с "Боингом"

Самолет не должен был оказаться в небе в этом время

Иранские военные просили ограничить полеты гражданской авиации незадолго до катастрофы с самолетом "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает телеканал Aljazeera. 

Напомним, ранее Тегеран признал, что самолет сбили по ошибке, перепутав с крылатой ракетой. Президент Украины заявил, что страна ждет официальных извинений и выплат компенсаций семьям погибших. 

Сергей САЗОНОВ

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