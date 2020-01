Хотя официальная версия о крушении авиалайнера еще не озвучена, западные политики и СМИ в один голос утверждают, что самолет был сбит по ошибке иранской зенитной ракетой. Также в деле найден "российский след": предполагается, что был задействован Тор-М1, который состоит на вооружении ПВО Ирана.

Ранее Иран отказался предоставлять США и компании "Боинг" черные ящики. Поэтому западные СМИ делают выводы, основываясь на данных американской разведки и спутниковых снимках.

Первым заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, что вполне логично, так как на борту самолета было 73 гражданина Канады. По его словам, в "Боинг" по ошибке попали две иранские ракеты "земля – воздух". При этом он сослался на свидетельства из множества источников, но не назвал их. Позже примерно то же самое сказал британский премьер Борис Джонсон.

До этого телеканал CBS, ссылаясь на источники в американской разведке сообщил, что радары зафиксировали следы двух ракетных пусков, а затем и вспышку взрыва. Судя по опубликованному в интернете видео, после первого взрыва самолет продолжил лететь несколько минут, а разрушаться начал уже на обратном пути.

The video shows an object exploding in the air, near a location where #PS752's stopped transmitting its signal. The plane didn't explode, managed to turn back towards the airport, but crashed quickly, the @nytimes has determined. https://t.co/HxpaGV7urF pic.twitter.com/7v5S53NkDz