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В катастрофе украинского "Боинга" нашли след Москвы

В катастрофе украинского "Боинга" нашли след Москвы
Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Запад увидел в районе Тегерана работающий "Тор"

Хотя официальная версия о крушении авиалайнера еще не озвучена, западные политики и СМИ в один голос утверждают, что самолет был сбит по ошибке иранской зенитной ракетой. Также в деле найден "российский след": предполагается, что был задействован Тор-М1, который состоит на вооружении ПВО Ирана.

Ранее Иран отказался предоставлять США и компании "Боинг" черные ящики. Поэтому западные СМИ делают выводы, основываясь на данных американской разведки и спутниковых снимках.

Первым заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, что вполне логично, так как на борту самолета было 73 гражданина Канады. По его словам, в "Боинг" по ошибке попали две иранские ракеты "земля – воздух". При этом он сослался на свидетельства из множества источников, но не назвал их. Позже примерно то же самое сказал британский премьер Борис Джонсон.

До этого телеканал CBS, ссылаясь на источники в американской разведке сообщил, что радары зафиксировали следы двух ракетных пусков, а затем и вспышку взрыва. Судя по опубликованному в интернете видео, после первого взрыва самолет продолжил лететь несколько минут, а разрушаться начал уже на обратном пути.


Newsweek, в свою очередь, опросил высокопоставленные источники в американской разведке и заявил, что Иран применил именно Тор-М1. После этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что комиссия по расследованию причин катастрофы самолета в Иране намерена выехать на место инцидента. Специалисты будут искать обломки зенитной ракеты комплекса "Тор-М1", "чье российское происхождение подчеркивается особо".  

Иран подобные заявления опровергает. Так, глава иранского управления гражданской авиации Али Абеджадех назвал статьи в западных СМИ "нелогичными слухами". Его слова приводит BBC.

Александр ИЛЬИН

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