Американских военных переведут из Европы на новые базы

В Пентагоне придумали, как противостоять России и Китаю. Для этого в разных точках азиатского региона будут открыты новые военные базы США, куда переведут служащих, размещенных в Европе и на Ближнем Востоке. Такими планами поделился глава сухопутных войск американской армии Райан Маккарти.

Подразделения решено разместить на островах Тихого океана, к востоку от Тайваня и Филиппин. Там установят высокоточное оружие большого радиуса действия, в том числе установки для запуска гиперзвуковых ракет, пишет Bloomberg.

Цели поражения могут быть как наземными, так и морскими. То есть в случае конфликта, например, на суше, спешащим для подкрепления кораблям американского военного флота будет расчищен путь.

Эти усилия помогут "пробить дыру" в обороне России и Китая, пояснили в Пентагоне. При этом Армия США уже заключила соглашение с Национальным разведывательным управлением, чтобы пользоваться данными со спутников-шпионов о положении дел у потенциальных соперников.

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