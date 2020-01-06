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Кошмар человечества: мир ждет апокалиптическая война

Кошмар человечества: мир ждет апокалиптическая война
Кадр из фильма "Терминатор: генезис". Фото: www.globallookpress.com/PLANET PHOTOS
Описанные в "Терминаторе" события могут стать явью

На Земле может воцариться настоящий ад из-за восстания машин. Об этом предупредили ученые Корнеллского университета. К "апокалиптической войне", которую ярко воспроизвели в фильме "Терминатор", может привести передача контроля над ядерным оружием искусственному интеллекту.

Пугающий прогноз ученые сделали на фоне развития технологий. По словам исследователей, Россия и Китай "пытаются догнать" США в военной сфере и делают ставки на искусственный интеллект, в то время как все риски еще не изучены. В пример приводится разработка российскими специалистами ядерного подводного беспилотника "Посейдон".

По мнению экспертов, машины могут выйти из-под контроля и начать уничтожение человечества. Об этом пишет Daily Mail.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москву не устроит "ничья" в гонке вооружений.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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