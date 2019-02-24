Российское оружие представляет серьезную угрозу для США

Американцы пришли в ужас после просмотра видео испытаний беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

Эксперты журнала The Popular Mechanics отметили, что из-за глубокого погружения и высокой скорости "торпеду апокалипсиса" почти невозможно перехватить.

"Беспилотник предназначен для атаки на прибрежные объекты, такие как база подводных лодок, порт или прибрежный город",

– говорится в статье.

Журналисты считают, что Москва воспользуется этим оружием только для ответного удара в случае ядерной атаки. Однако аппарат способен нанести огромный урон напавшей на Россию стране.

Напомним, что "Посейдон" способен преодолевать межконтинентальные расстояния со скоростью, кратно превышающей скорость всех видов современных подводных кораблей.