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Американцы пришли в ужас после просмотра видео испытаний беспилотного подводного аппарата "Посейдон".
Эксперты журнала The Popular Mechanics отметили, что из-за глубокого погружения и высокой скорости "торпеду апокалипсиса" почти невозможно перехватить.
"Беспилотник предназначен для атаки на прибрежные объекты, такие как база подводных лодок, порт или прибрежный город",
– говорится в статье.
Журналисты считают, что Москва воспользуется этим оружием только для ответного удара в случае ядерной атаки. Однако аппарат способен нанести огромный урон напавшей на Россию стране.
Напомним, что "Посейдон" способен преодолевать межконтинентальные расстояния со скоростью, кратно превышающей скорость всех видов современных подводных кораблей.
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