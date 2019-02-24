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"Посейдон" вызвал истерику у американцев

Фото: www.globallookpress.com
Российское оружие представляет серьезную угрозу для США

Американцы пришли в ужас после просмотра видео испытаний беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

Эксперты журнала The Popular Mechanics отметили, что из-за глубокого погружения и высокой скорости "торпеду апокалипсиса" почти невозможно перехватить.

"Беспилотник предназначен для атаки на прибрежные объекты, такие как база подводных лодок, порт или прибрежный город",

говорится в статье.

Журналисты считают, что Москва воспользуется этим оружием только для ответного удара в случае ядерной атаки. Однако аппарат способен нанести огромный урон напавшей на Россию стране.

Напомним, что "Посейдон" способен преодолевать межконтинентальные расстояния со скоростью, кратно превышающей скорость всех видов современных подводных кораблей.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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