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Россия отказалась от "ядерной ничьи" с США

Россия отказалась от "ядерной ничьи" с США
Фото: mil.ru
Москва пригрозила Вашингтону новыми ракетами

Москву не устроит ничья в гонке вооружений. Российское оружие должно быть лучшим, и страна продолжит развивать собственные ядерные силы, хотя и готова работать над новыми договоренностями в сфере контроля над ними.

Об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. Глава государства уточнил, что речь идет о перевооружении сухопутных ракетных частей на комплексы "Авангард" и "Ярс", а подводных – на лодки "Борей-М" с ракетами "Булава".

Кроме того, президент напомнил про работу над перспективными ракетными системами, которая "обеспечит гарантированное сдерживание агрессии против России и наших союзников".

Судя по всему, имелись в виду, в первую очерердь, подводный аппарат "Посейдон" и крылатая ракета "Буревестник".

Ракетные силы США в настоящее время вооружены ракетами Minuteman-III, подлодки – "Трайдентами" последней модификации. Считается, что они точнее российских ракет, однако учитывая мощность зарядов, это не будет играть особой роли. Россия имеет некоторое преимущество в мобильных ракетных комплексах, а ракета "Сармат" по возможностям превосходит американские аналоги. Пока она так и не принята на вооружение – ракета на испытаниям.

Россия практически не уступает США по стратегическим силам, кроме воздушных. У Пентагона больше бомбардировщиков, и отдельного внимания заслуживают стелсы B-2. Ранее в США также озвучивали позицию лидирования в гонке вооружения.

Александр ИЛЬИН

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