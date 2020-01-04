Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Как Трамп развязывает третью мировую войну

Как Трамп развязал третью мировую войну
Фото: pixabay.com
Мир охватила массовая истерия

Правда, конфликт пока существует только в цифровом виде.

Известие об убийстве командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани потрясло мировое сообщество. Напомним, 2 января, в четверг, Пентагон подтвердил, что тот погиб в результате операции США. Сулеймани уничтожили в ночь на 3 января ракетным ударом. Американцы атаковали автомобиль, в котором генерал ехал из аэропорта Багдада. Приказ о ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

В СМИ и соцсетях поднялась паника. Журналисты дают прогнозы: во что выльются действия американского лидера и не развязал ли он третью мировую войну. В соцсетях самыми популярными в новом 2020 году стали мемы о глобальном конфликте.

Ранее в Иране пообещали жестко отомстить Вашингтону за убийство Сулеймани, пишет информагентство. Британский The Spectator отмечает, что сейчас конфликт могут разрулить союзники Ирана – среди них Россия и Китай. Если Тегеран откажется молчать в ответ на действия США,

"Дональд Трамп может войти в историю как президент, развязавший третью мировую войну".

Эксперт Атлантического совета в Вашингтоне Барбара Славин так же считает, что российский президент Владимир Путин – единственный, кто может вразумить Америку и Иран. Об этом она заявила РИА Новости.

"Сулеймани был один из ключевых участников сирийского конфликта. Считается, что именно он убедил российское руководство активно вмешаться в войну на стороне Башара Асада", – напоминает телеграм-канал "Ватфор".

Автор канала Boston Tea Party пишет, что "третья мировая начинается на наших глазах".

В Твиттере самым популярным хештегом стал #WWIII (Третья мировая война), на это обращает внимание Medialeaks.

"Когда бесконечно ноешь по поводу бесснежной зимы, а получаешь ЯДЕРНУЮ
#WWIII",

пишут пользователи.

Тем временем иранская сторона сделала новое, еще более жесткое заявление. Постпред страны при ООН Маджид Тахт-Раванчи подчеркнул, что убийство Сулеймани можно приравнять к развязыванию войны.

"Это была новая глава, которая равноценна развязыванию войны против Ирана", – передает CNN.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
как не цинично но война в этом регионе нам,россии, даже выгодна,нефть,газ поднимутся не говоря о нашем впк
Гость
Ответить
ребята, вы конечно не выдержаны. один ли Трамп виноват? война Англии с Аргентиной за Фолклендские острова не из этой темы? а истерия у наших границ? а навальный и его компания на прямую получающая деньги от запада? а наша артистическая элита хапающая себе недвижимость за рубежом на уровне с олигархами? желание нагадить своей Родине у нашей молодёжи зачастую поражает. молодой человек в Москве не желает работать. ему вечеринки с подстилками подавай. не в Трампе дело.
Гость
Ответить
Трамп убийца планеты Земля
Гость
Ответить
Пиндос Трамп однозначно безголовый с усохшими мозгами. Ему сейчас уже терять почти не чего. Единственное правильное решение признать свою ошибку, свою вину за этот теракт, объявить о ликвидации всех баз в Ираке и начать срочный вывод войск из Ирака. В противном случае населению планеты Земля кранты. Это тлеть не будет, вспыхнет разом всё.
Гость
Ответить
Если избранный президент Америке не начал какую либо войну, то он не считается президентом Америки.
Ничего нового, уйдет этот, придет другой и будет новая война.
Война для американсцев мать родна, там они качают и деньги и нефть и солдаты имеют местное население и сзади и спереди.
Законы мира боятся американских солдат и поэтому их не судят за изнасилования и убийства.
ООН организация просто собирающая деньги для Африки и противостояния России, больше она ничего сделать не в состоянии.
Она типа защищает права где то в России, а солдаты насилующие японских девочек знают что ООН не сможет их осудить, не то что Япония.
Япония пример подчинения страны после пары бомб.
Такой же вариант хочет и Трамп, и тогда солдаты смогут иметь не только ливиек и ираккских девочек, но теперь и иранок.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

День Анастасии: что опасно делать 4 января

С этой датой связано множество примет и суеверий

"2020 станет последним": Заворотнюк вынесли страшный приговор

Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей