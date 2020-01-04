Мир охватила массовая истерия

Правда, конфликт пока существует только в цифровом виде.

Известие об убийстве командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани потрясло мировое сообщество. Напомним, 2 января, в четверг, Пентагон подтвердил, что тот погиб в результате операции США. Сулеймани уничтожили в ночь на 3 января ракетным ударом. Американцы атаковали автомобиль, в котором генерал ехал из аэропорта Багдада. Приказ о ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

В СМИ и соцсетях поднялась паника. Журналисты дают прогнозы: во что выльются действия американского лидера и не развязал ли он третью мировую войну. В соцсетях самыми популярными в новом 2020 году стали мемы о глобальном конфликте.

Ранее в Иране пообещали жестко отомстить Вашингтону за убийство Сулеймани, пишет информагентство. Британский The Spectator отмечает, что сейчас конфликт могут разрулить союзники Ирана – среди них Россия и Китай. Если Тегеран откажется молчать в ответ на действия США,

"Дональд Трамп может войти в историю как президент, развязавший третью мировую войну".

Эксперт Атлантического совета в Вашингтоне Барбара Славин так же считает, что российский президент Владимир Путин – единственный, кто может вразумить Америку и Иран. Об этом она заявила РИА Новости.



"Сулеймани был один из ключевых участников сирийского конфликта. Считается, что именно он убедил российское руководство активно вмешаться в войну на стороне Башара Асада", – напоминает телеграм-канал "Ватфор".

Автор канала Boston Tea Party пишет, что "третья мировая начинается на наших глазах".

В Твиттере самым популярным хештегом стал #WWIII (Третья мировая война), на это обращает внимание Medialeaks.

Все в новогоднюю ночь:

Ну, начало нового десятилетия, не подведи, пусть этот год будет хорошим. Мир во всём мире, будем бороться с изменением климата и т.д.



3 января:

Ну что, третья мировая?



#WWIII pic.twitter.com/KKfXPEMwmx — Hleb Liapeika (Gleb Lepeyko) (@glepeyko) 3 января 2020 г.

"Когда бесконечно ноешь по поводу бесснежной зимы, а получаешь ЯДЕРНУЮ

#WWIII",

– пишут пользователи.

Тем временем иранская сторона сделала новое, еще более жесткое заявление. Постпред страны при ООН Маджид Тахт-Раванчи подчеркнул, что убийство Сулеймани можно приравнять к развязыванию войны.

"Это была новая глава, которая равноценна развязыванию войны против Ирана", – передает CNN.