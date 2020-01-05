Провидец уверял, что в ближайшем будущем страну ждут большие потрясения

Старец Владислав Шумов предсказал России и всему остальному миру сложную судьбу в 21 веке. Так, он считал, что жизнь в Белоруссии превратится в хаос, но все закончится, когда она объединится с РФ.

Также провидец полагал, что отношения Москвы и Киева не улучшатся. Шумов в своих пророчествах говорил о том, что мир потрясет страшное наводнение, из-за которого будет уничтожена большая часть США. Аляска же войдет в состав России. Китай также пострадает от воды. Жители этой страны массово побегут в РФ, но их не будет ждать теплый прием. Спустя время китайцы попытаются вновь занять Урал с помощью войны. Чем она закончится, старец не уточнил.

Как пишет автор блога "Правдивые истории" на Яндекс.Дзене, другая страшная война поглотит многие страны. Третья мировая начнется в Афганистане. Старец советовал России не втягиваться в этот бой. Москве нужно будет стать защитником мира, иначе Земля погибнет.