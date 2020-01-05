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России предсказали возвращение Аляски и войну с Китаем

России предсказали возвращение Аляски и войну с Китаем
Фото: www.globallookpress.com
Провидец уверял, что в ближайшем будущем страну ждут большие потрясения

Старец Владислав Шумов предсказал России и всему остальному миру сложную судьбу в 21 веке. Так, он считал, что жизнь в Белоруссии превратится в хаос, но все закончится, когда она объединится с РФ.

Также провидец полагал, что отношения Москвы и Киева не улучшатся. Шумов в своих пророчествах говорил о том, что мир потрясет страшное наводнение, из-за которого будет уничтожена большая часть США. Аляска же войдет в состав России. Китай также пострадает от воды. Жители этой страны массово побегут в РФ, но их не будет ждать теплый прием. Спустя время китайцы попытаются вновь занять Урал с помощью войны. Чем она закончится, старец не уточнил.

Как пишет автор блога "Правдивые истории" на Яндекс.Дзене, другая страшная война поглотит многие страны. Третья мировая начнется в Афганистане. Старец советовал России не втягиваться в этот бой. Москве нужно будет стать защитником мира, иначе Земля погибнет. 

Полина ИВАНОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Пока израэльтяне и англосаксы управляют в России, бесплатно выкачивают природные ресурсы благодаря ВВП, его команде и правительству, пока израэльтяне и англосаксы управляют на Окраине, бесплатно выкачивают природные ресурсы благодаря Коломойскому, его команде и подчиненному окружению, пока одни русские бесплатно издеваются и убивают других русских, платят за это израэльтянам и англосаксам - в Российской Империи, СССР, РФ и других богатых территориях мира и созидания не было и не будет никогда!!!!!!!!!
Гость
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