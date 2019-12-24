Глобального конфликта избежать невозможно

Под Новый год принято подводить итоги и делать прогнозы на будущее. Предсказатель из Португалии Орасио Вильегас заявил, что третья мировая война неизбежна, а начнет ее американский президент Дональд Трамп.

Против Соединенных Штатов выступят Россия, Китай и Северная Корея, утверждает автор канала DreamTime на "Яндекс. Дзен". События будут развиваться стремительно, и вскоре ядерный конфликт охватит большую часть планеты.



Нигерийский провидец Сильвестр Нманвок поддержал португальского коллегу. Он также сказал, что Дональд Трамп станет застрельщиком глобального противостояния мировых держав. По мнению пророка из Нигерии, поводом для начала войны станет крупная диверсия на территории США, виновниками которой объявят Москву и Пекин.

Впрочем, не все предсказатели согласны с таким развитием событий. К примеру, турецкий генерал Осман Памукоглу уверен, что третью мировую начнет Китай, стремясь захватить как можно больше ресурсов и территорий. А Россия и США, по его мнению, объединятся для борьбы с Поднебесной и в итоге победят.

Ранее украинские аналитики объявили, что российские подводные лодки готовы нанести первый удар по странам НАТО.

