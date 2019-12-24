Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Третья мировая на пороге: россиян запугали под Новый год

Третья мировая на пороге: россиян запугали под Новый год
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Глобального конфликта избежать невозможно

Под Новый год принято подводить итоги и делать прогнозы на будущее. Предсказатель из Португалии Орасио Вильегас заявил, что третья мировая война неизбежна, а начнет ее американский президент Дональд Трамп.

Против Соединенных Штатов выступят Россия, Китай и Северная Корея, утверждает автор канала DreamTime на "Яндекс. Дзен". События будут развиваться стремительно, и вскоре ядерный конфликт охватит большую часть планеты. 

Нигерийский провидец Сильвестр Нманвок поддержал португальского коллегу. Он также сказал, что Дональд Трамп станет застрельщиком глобального противостояния мировых держав. По мнению пророка из Нигерии, поводом для начала войны станет крупная диверсия на территории США, виновниками которой объявят Москву и Пекин. 

Впрочем, не все предсказатели согласны с таким развитием событий. К примеру, турецкий генерал Осман Памукоглу уверен, что третью мировую начнет Китай, стремясь захватить как можно больше ресурсов и территорий. А Россия и США, по его мнению, объединятся для борьбы с Поднебесной и в итоге победят.

Ранее украинские аналитики объявили, что российские подводные лодки готовы нанести первый удар по странам НАТО. 

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Варжик
Ответить
<цензура> им делать, уже к гадалкам ходят.
Александр.
Ответить
Россия существует несколько тысяч лет и разные вороги хотели нас поиметь. И ворогам это удавалось когда предатели ночью открывали ворота. Например как в 1990 году. Что касается россиян .Россиянин как только рождается он уже готов к войне так что товарищи амеры получите по попке и коварные соседи тож получат по попке.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

На открытии Крымского моста произошел конфуз

Начальника поезда забыли на перроне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей