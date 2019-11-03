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Украинский пророк назвал дату начала третьей мировой войны

Украинский пророк назвал дату начала третьей мировой войны
Фото: www.globallookpress.com
До начала конфликта, который может погубить человечество, осталось не так много времени

В Сети появилось страшное напоминание о мрачном будущем, которое ждет человечество.

Предсказавший конфликт в Донбассе старец Иона перед смертью записал пророчество. На фоне растущего напряжения между мировыми державами оно звучит особенно пугающе.

Согласно предупреждению старца, глобальный конфликт спровоцируют два мощных государства. Война начнется из-за ресурсов, которые эти страны не смогут поделить. Последствия третьей мировой будут ужасными – некоторые страны исчезнут с лица Земли, остальные будут разрушены. Война начнется в 2030-х, пишет Znaj.ua.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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