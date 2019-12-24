Блюдо станет главным украшением праздничного стола

Застолье на Новый год – 2020 традиционно не обойдется без салатов. Вместо приевшейся "Селедки под шубой" можно приготовить необычное рыбное блюдо "Принцесса Норвегии". Этот вкусный слоеный салат приятно удивит собравшихся гостей.

"Утро" делится простым рецептом, с которым справится любая хозяйка.

Ингредиенты: слабосоленая форель – 200 г, красная икра – 50 г, лук – 1 шт., огурец – 1 шт., консервированная кукуруза – 200 г, яйца 5 – 6 шт., твердый сыр – 200 г, майонез – 200 г, петрушка.

Способ приготовления:

Мелко нарезать лук и замариновать. Для маринада понадобится полчайной ложки соли, чайная ложка сахара, одна столовая ложка 9% уксуса и кипяток. Все перемешать и оставить до полного остывания, а затем слить жидкость.

Далее на блюдо первым слоем выложить красную рыбу, нарезанную на небольшие кусочки. Следующим слоем – маринованный лук и затем огурец. Смазать майонезом и выложить кукурузу.

Для приготовления этого салата на Новый год необходимо предварительно отварить яйца. Желтки отделить от белков и отдельно натереть на мелкой терке. Желтки положить на кукурузу и смазать еще одним слоем майонеза.

Следующий слой – тертый твердый сыр. Яичный белок смешать с парой ложек майонеза и распределить по форме салата, делится рецептом Яндекс.Дзен-канал "Хочешь вкусно поесть? Tasty food".

Осталось только украсить. Для этого можно использовать красную рыбу, икру, петрушку – все, на что хватит фантазии. Новогодний салат "Принцесса Норвегии" готов – можно подавать к столу.

Ранее "Утро" поделилось необычным рецептом рыбного салата "Ледовитый океан".