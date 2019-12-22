Праздничный стол украсят любимые продукты символа 2020 года – сыр, злаки и хлеб

Привлечь удачу в Новом году можно, если подать гостям в праздничную ночь правильные блюда, которые обрадуют Белую Металлическую Крысу. Так, чтобы 2020 год прошел без особых проблем, стоит сделать сырную нарезку.

Автор блога "Викина Кухня" на Яндекс.Дзене советует взять 3-5 сортов сыра и красиво их уложить на тарелку или сделать салат с этим продуктом. На закуску можно также приготовить сырный крекер. Купить печенье или сделать его самостоятельно, намазать каждый кусочек творожным сыром, а сверху положить красную рыбу.

Так как символ следующего года не очень привередлив, можно приготовить на горячее то, что нравится гостям. Отличным вариантом будет запеченная в духовке рыба или мясо, к этому блюду также стоит добавить сыр.

Оформить стол также следует правильно, чтобы в Новый год позаботиться о счастливом 2020 году. Так, стоит использовать желтые и белые оттенки для украшений.

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