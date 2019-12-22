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Быстрый салат с грибами и орехами на Новый год

Пикантное блюдо гости разберут за считанные минуты

Праздничный стол в год Белой Металлической Крысы украсит недорогой салат, который можно приготовить очень быстро. В нем есть овощи и нежирное мясо, как раз то, что нужно по приметам на Новый год – 2020.

Итак, понадобится: 3-4 помидора, банка кукурузы, 3-4 штуки куриного филе, одна луковица, банка маринованных шампиньонов, грецкие орешки – столовая ложка, а также свежий укроп и майонез для заправки новогоднего салата.

Приготовление: куриное филе отварите, остывшее мясо обсушите и разберите на волокна. Лук нужно порезать тонкими колечками, можно его замариновать. Для маринада нужно полстакана холодной воды, по половине чайной ложки соли и сахара, пара столовых ложек уксуса. Лук должен полежать в нем около получаса. Чтобы орехи дали в салате более интенсивный вкус и запах, обжарьте их, затем измельчите. Нарезать дольками помидоры и грибы, слить жидкость из кукурузы.

Выкладываем ингредиенты слоями. В первый слой идет курица и немного майонеза, далее лук и майонез, грибы и опять заправка, затем кукуруза, которую покрываем более толстым слоем майонеза, а после кладем помидоры. Украшаем новогодний салат орешками и мелко нарезанным укропом, рассказывает автор канала "Усадьба" в "Яндекс.Дзен".

Ранее "Утро" писало о необычной закуске "Хвостики" к Новому году – 2020.

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Шоколадный торт без выпечки: простой рецепт десерта на Новый год
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Кристина ЧЕРНИКОВА

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