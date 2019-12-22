Православный праздник 7 января 2020 нужно отмечать правильно

Соблюдая годами проверенные приметы, вы привлечете в дом счастье. Итак, что же нужно делать на Рождество-2020?

Одним из условий является красивая елка. Поэтому разбирать ее после Нового года не торопитесь – оставьте на рождественские праздники. Дерево должно быть нарядным.

Обязательно дарите подарки на Рождество, ходите в гости, но общайтесь только с приятными вам людьми.

Рождественский стол должен быть обильным и красиво сервированным. Скатерть нужна белая или с сочетанием красного, белого и зеленого. Стол можно декорировать свечами и еловыми ветками. В рождественский вечер можно приготовить традиционное русское блюдо, сочиво. Это каша с медом, приправленная маковым или миндальным соком. Раньше на стол подавали в целом 12 блюд, по числу апостолов. Угощали обычно блинами, рыбой, подавали жаркое, гуся и пряники.

Чтобы привлечь удачу, на Рождество нужно собраться за ужином всей семьей и приступить к трапезе с первой звездой. Если соблюдать эти обычаи, в вашем доме всегда будет достаток, пишет МК.