Малоизвестное блюдо удивит гостей 1 января 2020 года

Совсем скоро наступит Новый год, а, значит, уже сейчас стоит придумать праздничное меню. Если оливье и селедка под шубой надоели, то можно попробовать необычный салат "Негреско". "Утро" делится рецептом.

Ингредиенты: шампиньоны – 7-8 крупных шт. Копченое куриное филе – 350 гр. Большой огурец – 1 свежий. Яйца – 4 шт. Лук репчатый – 1 шт. Для этого рецепта также потребуется свежий чернослив – 150-200 гр. Заправка для салата – сметана, йогурт или майонез.

Этапы приготовления: огурец, яйца и курицу мелко нарезать. Грибы обжарить на сковородке с луком. В шампиньоны можно положить веточку розмарина, чтобы придать салату пряный аромат. После продукты выкладываются слоями: сначала курица, после соус, следом кладут яйца, затем слой огурца, сверху посыпают грибами, вновь намазывают соус и сверху раскладывают чернослив.

Автор канала "Едим вместе" в Яндекс.Дзене советует либо сразу выкладывать салат в тарелку, либо в форму, которую после всех этапов можно перевернуть, чтобы получилось ровное блюдо. Чтобы угодить гостям на Новый год-2020 можно, по рецепту, небольшое количество белков положить сверху всего салата.

Раннее "Утро" рассказало рецепт салата из грибов.