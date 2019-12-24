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Безопасный Новый год: нарколог дал совет по напиткам в праздник

В перерывах между застольями полезно прогуляться

С медицинской точки зрения, нет допустимой нормы выпивки в новогоднюю ночь. Об этом заявил главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн. По его мнению, лучше вообще воздержаться от алкоголя в праздник.

Но, если остаться совсем трезвым не получится, можно свести риск к минимуму:

"Наиболее безопасный напиток – сухое белое вино. Один – два бокала за ночь и прогулки по заснеженной Москве – это все очень здорово", – цитирует Брюна РИА "Новости".

ОТакже нарколог рекомендовал не начинать отмечать Новый год заранее, иначе токсичное действие алкоголя испортит самочувствие до боя курантов. 

Ранее "Утро" приводило рекомендации экспертов о том, кому не стоит пить шампанское.

Николай ВИКТОРОВ

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