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С медицинской точки зрения, нет допустимой нормы выпивки в новогоднюю ночь. Об этом заявил главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн. По его мнению, лучше вообще воздержаться от алкоголя в праздник.
Но, если остаться совсем трезвым не получится, можно свести риск к минимуму:
"Наиболее безопасный напиток – сухое белое вино. Один – два бокала за ночь и прогулки по заснеженной Москве – это все очень здорово", – цитирует Брюна РИА "Новости".
ОТакже нарколог рекомендовал не начинать отмечать Новый год заранее, иначе токсичное действие алкоголя испортит самочувствие до боя курантов.
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