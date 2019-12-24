Салат "Алекс" легко приготовит любая хозяйка

Удивить гостей в Новый год-2020 поможет салат из доступных ингредиентов. Сделать его получится у всех, а для приготовления потребуются только простые продукты. Несмотря на быстроту приготовления, салат "Алекс" получится очень вкусным и сытным.

Ингредиенты: куриная грудка – 400 гр, помидор – 2 шт, твердый сыр – 150 гр, репчатый лук – 1 шт, шампиньоны – 200 гр. Для салата также понадобится сметана или майонез.

Этапы приготовления: куриную грудку, по рецепту, отварить в подсоленной воде, добавив лавровый лист и перец. Сварившееся мясо для салата остудить и порезать на небольшие кусочки, – пишет "Оля готовит".

Шампиньоны нужно порезать и обжарить. Также можно заменить их на консервированные. Сыр для салата нужно натереть на терке, луковицу порезать мелко и залить кипятком, чтобы убрать горький привкус.

Все ингредиенты сложить в салатник, сверху добавить порезанные кубиками помидоры. Теперь салат можно посолить, заправить сметаной или майонезом. Блюдо готово.

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