Проскочить мимо госавтоинспектора без страховки и диагностической карты уже не получится

Новая реформа о допуске к вождению начнет действовать уже в январе 2020 года. Тогда же ученики автошкол, у которых должна быть образовательная лицензия, выедут на трассы, где скорость движения выше 60 км/ч.

С Нового года восстановить права после лишения можно будет, лишь оплатив все штрафы. Второй пакет нововведений водителей ждет в октябре, сообщает "Царьград". Он касается выпускников автошкол, которые за полчаса сдадут на экзамене и "площадку", и "город" по заранее спланированному маршруту.

В 2020 г. водителей могут также снабдить электронными правами, которые заменят традиционные пластиковые. А потенциальных претендентов для их получения могут освободить от одного экзамена.

С наступающего года проезд без обязательной страховки влетит в копеечку, даже если госавтоинспектор не заметил отсутствие полиса ОСАГО. За этим впредь будут следить камеры фото– и видеофиксации на дорогах. Непослушным водителям гарантированы "письма счастья" раз в сутки, как и штрафы в 2000 руб. за неоформленную диагностическую карту. В сумме выйдет 2800 руб.

В Новом году вводится запрет на парковку коммерческого транспорта, включая такси, во дворах многоквартирных домов. Еще один неприятный сюрприз водителей ждет летом. Не исключено, что 1 июля вступят в силу новые правила получения медсправок, которые вызвали бурную реакцию накануне 22 ноября.