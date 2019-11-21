Российские водители, чтобы успеть до роста цен, атакуют наркологические и психоневрологические диспансеры

По всей стране выстраиваются гигантские очереди не за новыми яблочными гаджетами, а за медицинскими справками для водительских прав. СМИ пестрят заголовками об ажиотаже среди автомобилистов в каждом уголке РФ, которые атакуют наркологические и психоневрологические диспансеры.

Россияне запасаются впрок. Ведь с 22 ноября документ подорожает минимум вдвое, увеличится примерно на день и срок ее получения, сообщила в преддверии нововведения "Российская газета".

С пятницы, пишет издание, начнет действовать утвержденный приказом Минздрава новый порядок обязательного медосвидетельствования действующих водителей и кандидатов, чтобы оградить российские дороги от наркоманов и алкоголиков.

Однако, по мнению координатора общественного проекта "Движение" Андрея Орла, инициатива ведомства никак не скажется на ситуации на трассах. А только лишь на цене медуслуги, добавил руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, пишет РИА "Новости".

Впредь получение на руки справки не обойдется без анализов крови и мочи. Красную жидкость возьмут, чтобы проверить человека на пристрастие к алкоголю. Такой маркер, как карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), выявит тех, кто последние недели две не обходился без спиртного и употреблял ежедневно пару литров пива, порядка 200 граммов водки или бутылочку винца. По анализу мочи станет понятно, есть ли в организме будущего водителя психоактивные вещества.

Из-за данных исследований цены на справки взлетят в разы. В итоге они будут стоить от пяти до семи, а в некоторых случаях почти до девяти тысяч рублей. В каждом регионе установят свой прейскурант.

Например, в Воронежской области – от 5400 руб. до 6100 руб., передает ТАСС. В Находке и Новосибирске – от 7500 руб., информирует NGS.RU. А в Татарстане и Перми, по данным "Комсомольской правды", до нового года подорожания не будет.

Пока одни россияне осаждают медицинские учреждения, другие зарабатывают на этом деньги. Речь не только о платных клиниках, а еще и о так называемых трамидаторах. Это особо предприимчивые люди, которые продают места в очередях, отмечает "Царьград". Ведь для некоторых водителей, для которых автомобиль – основной кормилец в семье, время – деньги.