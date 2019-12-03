Нововведение должно вступить в силу в октябре 2020 года

В России будущим водителям собираются упростить сдачу экзаменов на права. Возможно, уже через год им не придется проезжать "площадку".

Не исключено, что нововведение вступит в силу с октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков. Сейчас проект постановления находится на столе у премьер-министра Дмитрия Медведева и ждет его подписи. Впрочем, это не единственный сюрприз, который Госавтоинспекция готовит для автомобилистов, отметил страж дорожного правопорядка.

"Один из них касается правил проведения экзаменов. Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D", – пояснил Гиляков, передает ТАСС.



Напомним, в конце сентября стало известно, что со следующего года могут появиться электронные водительские удостоверения, которые заменят традиционные пластиковые права.