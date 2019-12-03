Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Выпускникам автошкол в России обещают поблажку на экзамене

Выпускникам автошкол в России обещают поблажку на экзамене
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Любимов
Нововведение должно вступить в силу в октябре 2020 года

В России будущим водителям собираются упростить сдачу экзаменов на права. Возможно, уже через год им не придется проезжать "площадку".

Не исключено, что нововведение вступит в силу с октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков. Сейчас проект постановления находится на столе у премьер-министра Дмитрия Медведева и ждет его подписи. Впрочем, это не единственный сюрприз, который Госавтоинспекция готовит для автомобилистов, отметил страж дорожного правопорядка. 

"Один из них касается правил проведения экзаменов. Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D", – пояснил Гиляков, передает ТАСС. 

Напомним, в конце сентября стало известно, что со следующего года могут появиться электронные водительские удостоверения, которые заменят традиционные пластиковые права.

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
а медсправка будет стоить 5-9 штук
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Массовую смерть людей в Шереметьеве повесили на пилота

Командира обвинили в нарушении правил полетов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей