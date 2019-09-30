Водительские права станут электронными

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Электронные водительские удостоверения в России в ближайшем будущем придут на замену традиционным пластиковым правам. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
По его словам, разработка соответствующего мобильного приложения уже ведется. Ожидается, что россиянам оно будет доступно уже в 2020 году, передает ТАСС.
После официального перехода на цифровые права водители смогут предъявлять документ инспектору даже с экрана смартфона. При этом у сторонников традиционных удостоверений останется возможность оформлять и носить с собой пластиковые карточки, сообщает сайт KP.RU.
Ранее стало известно, что россиян переводят на электронные трудовые книжки.
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