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Россиян предупредили о новом виде кибермошенничества

Фото: www.globallookpress.com
Волжанка стала жертвой интернет-злоумышленников

В Костроме 40-летняя женщина ответила на электронное письмо и поплатилась за свою доверчивость.

Мошенники предложили волжанке пройти простой опрос и получить за это денежный приз. Костромичка прошла по ссылке, ответила на вопросы и "выиграла" 120 тыс. рублей.

Однако условием получения денег стала предоплата: женщине предстояло отдать 10% от указанной суммы. Якобы эти деньги должны были пойти на оплату валютных операций.

Ничего не подозревавшая дама ввела в специальные поля на экране номер своей банковской карты, срок ее действия и CVC-код. Аферисты получили доступ к счетам доверчивой жертвы и списали с них все, что было – 16 тыс. рублей.

Правоохранители уже начали проверку по данному факту, сообщается на сайте УМВД России по Костромской области. Россиян просят быть бдительными, не открывать почтовые сообщения и смс, полученные с неизвестных номеров и не переходить на сомнительные сайты.В особенности не следует сообщать данные своих банковских карт или счетов.

Валентина МАЙОРОВА
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