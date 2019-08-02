Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

От мошенников в интернете спасет изолента

Фото: pixabay.com
В Роскачестве дали советы по "цифровой гигиене"

Даже если на компьютер и телефон установлены антивирусные программы, это не гарантирует защиты личной информации от хакеров. Поэтому специалисты рекомендуют заклеивать камеры и микрофоны на гаджетах изолентой: так при киберзвломе преступники ничего не увидят и не услышат.

"Были случаи, когда порно сайты снимали лица своих клиентов в момент просмотра и затем шантажировали их, требуя денег, иначе грозили эти видео опубликовать", – рассказал вице-президент ГК InfoWatch Рустем Хайретдинов.

Но даже если человек не "ходит" по злачным местам в Сети, за ним все равно могут следить, предупреждает эксперт.

Фото: commons.wikimedia.org/Monoklon (CC BY-SA 4.0)

"Настоящую ценность представляет не то, как вы выглядите перед монитором, а то, что вы говорите, о чем беседуете с окружением. Именно эту информацию нужно беречь от посторонних ушей, заклеив микрофон, - подчеркивает Хайретдинов.

По мнению специалистов, пока на этот случай ничего удобнее и надежнее изоленты не придумали: специальные "шторки" могут пропускать свет и чувствительным видеокамерам они не помеха, а скотч оставляет на корпусе устройства неприятные следы.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В Латвии назвали "несчастьем" победу над фашистской Германией

Прибалтийский политик сделал очередное русофобское заявление

"От слабости локти кусают": США мстят России санкциями за Скрипалей

Американцы проболтались о втором пакете ограничительных мер против РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей