От мошенников в интернете спасет изолента

В Роскачестве дали советы по "цифровой гигиене"

Даже если на компьютер и телефон установлены антивирусные программы, это не гарантирует защиты личной информации от хакеров. Поэтому специалисты рекомендуют заклеивать камеры и микрофоны на гаджетах изолентой: так при киберзвломе преступники ничего не увидят и не услышат.

"Были случаи, когда порно сайты снимали лица своих клиентов в момент просмотра и затем шантажировали их, требуя денег, иначе грозили эти видео опубликовать", – рассказал вице-президент ГК InfoWatch Рустем Хайретдинов.

Но даже если человек не "ходит" по злачным местам в Сети, за ним все равно могут следить, предупреждает эксперт.

"Настоящую ценность представляет не то, как вы выглядите перед монитором, а то, что вы говорите, о чем беседуете с окружением. Именно эту информацию нужно беречь от посторонних ушей, заклеив микрофон, - подчеркивает Хайретдинов.

По мнению специалистов, пока на этот случай ничего удобнее и надежнее изоленты не придумали: специальные "шторки" могут пропускать свет и чувствительным видеокамерам они не помеха, а скотч оставляет на корпусе устройства неприятные следы.