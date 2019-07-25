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И нашим и вашим: "русских хакеров" обвинили в помощи Клинтон

Хиллари Клинтон Фото: www.globallookpress.com
Экс-спецпрокурор, расследовавший связи Трампа с Москвой, сделал странное заявление

Роберт Мюллер, изучавший так называемое "российское вмешательство" в президентские выборы в США в 2016 г., заявил, что, в основном, кампания России в социальных сетях велась в поддержку Дональда Трампа, однако в некоторых случаях ее получила и Хиллари Клинтон. 

На слушаниях 24 июля в палате представителей США конгрессмены задали вопрос, в чью пользу велась "российская кампания". На это Мюллер ответил, что в пользу Трампа, а затем добавил, что было несколько случаев, когда Хиллари Клинтон стала объектом таких же действий, сообщает портал Legal Insurrection.

Своими словами Мюллер подтвердил первоначальные выводы следствия, сделанные еще в начале прошлого года. Тогда появилась информация, что были обнаружены попытки со стороны РФ поддерживать в соцсетях обоих кандидатов в президенты США, хотя штаб Клинтон заявил, что Москва помогала только Трампу, напоминает РИА "Новости". 

Комиссия Мюллера расследовала "российское вмешательство" в американские выборы на протяжении почти двух лет. В итоге спецпрокурор подтвердил обвинения во вмешательстве, однако не нашел подтверждения "сговора" между Дональдом Трампом и Россией. Кремль всегда отрицал, что как-либо воздействовал на процесс выбора президента в США.

Валентина МАЙОРОВА
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