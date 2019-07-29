Кибермошенники нашли новый способ кражи денег с карт

Нибиру
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Недобросовестные хакеры научились воровать деньги с кредитных карт через сайты в интернете. Специально разработанные программы с замаскированным трафиком похищают платежные данные, сообщают эксперты в области кибербезопасности из компании Sucuri.
По информации экспертов, одно из хакерских объединений Magecart загружает хакерскую программу на фальшивые домены Google. При этом злоумышленники скрывают трафик, передающийся с этих адресов, с помощью так называемых интернационализованных доменных имен, содержащих символы национальных алфавитов.
Например, хакеры меняют латинскую букву "а" в адресе на ее кириллический аналог, что заставляет пользователя перейти на поддельный сайт.
Специалисты утверждают, что большинство сайтов уязвимы для кибермошенников и рекомендуют использовать новейшие антивирусы, чтобы обезопасить себя и свои деньги от орудующих в Сети преступников.
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