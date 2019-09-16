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Россияне будут отдыхать по-новому

Отпуск по удаленке: россияне будут отдыхать по-новому
Фото: pixabay.com
С 1 октября в стране начинают действовать другие правила

Октябрь отметится сразу несколькими нововведениями. Во-первых, приятный сюрприз ждет работников бюджетной сферы – им увеличат зарплаты. А во-вторых, изменения затронут отпускников. 

С 1 числа они могут претендовать на деньги на отдых за три рабочих дня до его начала, и ни днем позже. Чтобы уйти в отпуск, впредь будет достаточно электронного заявления, передает "ФедералПресс".

Однако данное условие должно быть прописано в документах организации. Новый способ применим для отпуска вне графика. Если же работник соблюдает порядок, то заявление вообще не требуется. 

Электронный вариант ничем не уступает своему бумажному аналогу, а даже превосходит его. Ведь не нужно будет выполнять лишних действий. Отпуск станет возможен по удаленной договоренности.  

Ксения АНДРЕЕВА
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