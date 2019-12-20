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Тотальная облава: всех водителей проверят на алкоголь

Тотальная облава: всех водителей проверят на алкоголь
Фото: Утро.ру
Инспекторы ГИБДД получат право тестировать даже аккуратных автомобилистов

МВД подготовило поправки в правила освидетельствования водителей. Для направления на анализ на содержание в крови алкоголя или наркотических веществ теперь будут важны не только внешние признаки опьянения. Основанием может послужить показание прибора для экспресс-тестов.

Фактически, проверять бесконтактным способом можно будет любого автомобилиста на дороге, даже того, кто не нарушал ПДД. В отличие от нынешней проверки алкотестером, которую проводят под протокол и видеозапись, новый способ будет считаться "предварительным", то есть не требующим оформления, если опьянение не будет выявлено, пояснили "Известиям" юристы.   

Представители МВД утверждают, что отказ водителя от такой проверки не повлечет никаких последствий, сообщает РИА ФАН. Сейчас инспекторы ГИБДД ориентируются на 5 внешних признаков опьянения – запах алкоголя, нарушение речи, пошатывания, прилив крови к лицу, необычное поведение человека за рулем, уточняет телеканал "360". Бумажный экспресс-тест по слюне или бесконтактный алкотестер, анализирующий состав выдыхаемого водителем воздуха, станет шестым способом понять, требуется ли медицинское освидетельствование, отказ от которого грозит уже лишением прав.

Николай ВИКТОРОВ

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