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Россиян обяжут оформлять новый документ на автомобиль

Россиян обяжут оформлять новый документ на автомобиль
Фото: pixabay.com
Это поможет собрать статистику по выбрасываемым углекислым газам

Россияне начнут оформлять новый сопроводительный документ на автомобиль, который назвали "этикетка энргоэффективности". Новое обязательство автовладельцев связано с введением нового ГОСТа. Об этом сообщает издание URA.RU

Согласно нему, производители машин должны будут информировать покупателей о показателях энергоэффективности и экологичности своего продукта. 

Как уточняет телеканал RT, этикетку энергоэффективности будут прилагать к автомобилю при демонстрации и продаже. В Росстанадарте уточнили, что новые нормы вводятся для того, чтобы собрать информацию о выбрасываемых автомобилем углекислых газах. 

Новые ГОСТы начнут работать с 31 марта 2020 года. 

Сергей САЗОНОВ

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