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Россияне начнут оформлять новый сопроводительный документ на автомобиль, который назвали "этикетка энргоэффективности". Новое обязательство автовладельцев связано с введением нового ГОСТа. Об этом сообщает издание URA.RU.
Согласно нему, производители машин должны будут информировать покупателей о показателях энергоэффективности и экологичности своего продукта.
Как уточняет телеканал RT, этикетку энергоэффективности будут прилагать к автомобилю при демонстрации и продаже. В Росстанадарте уточнили, что новые нормы вводятся для того, чтобы собрать информацию о выбрасываемых автомобилем углекислых газах.
Новые ГОСТы начнут работать с 31 марта 2020 года.
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