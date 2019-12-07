Это поможет собрать статистику по выбрасываемым углекислым газам

Россияне начнут оформлять новый сопроводительный документ на автомобиль, который назвали "этикетка энргоэффективности". Новое обязательство автовладельцев связано с введением нового ГОСТа. Об этом сообщает издание URA.RU.

Согласно нему, производители машин должны будут информировать покупателей о показателях энергоэффективности и экологичности своего продукта.

Как уточняет телеканал RT, этикетку энергоэффективности будут прилагать к автомобилю при демонстрации и продаже. В Росстанадарте уточнили, что новые нормы вводятся для того, чтобы собрать информацию о выбрасываемых автомобилем углекислых газах.

Новые ГОСТы начнут работать с 31 марта 2020 года.