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Водитель, наехавший у станции Московского центрального кольца (МЦК) "Окружная" на группу людей, был в нетрезвом состоянии. Об этом сообщается в Twitter столичной Госавтоинспекции.
Уточняется, что по факту произошедшего проводится проверка. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента. На месте работаю сотрудники дорожной полиции и столичные экстренные службы.
Напомним, в результате этого ДТП погибли трое человек, еще двое пострадали.
По факту #ДТП, произошедшего сегодня на Локомотивном проезде, где нетрезвый водитель совершил наезд на трёх пешеходов, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают сотрудники #ДПС и экстренные службы города.— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) December 7, 2019
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем