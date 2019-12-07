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Сбивший насмерть пешеходов у станции МЦК в Москве водитель был пьян

Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы

Водитель, наехавший у станции Московского центрального кольца (МЦК) "Окружная" на группу людей, был в нетрезвом состоянии. Об этом сообщается в Twitter столичной Госавтоинспекции. 

Уточняется, что по факту произошедшего проводится проверка. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента. На месте работаю сотрудники дорожной полиции и столичные экстренные службы. 

Напомним, в результате этого ДТП погибли трое человек, еще двое пострадали. 

Сергей САЗОНОВ

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