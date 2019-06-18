Автоподстава: как распознать и что делать

Водителям в наше время приходится проявлять бдительность даже на парковке

Арсенал методов автомобильных мошенников ширится с каждым днем. Они не только устраивают ложные ДТП и бросаются под колеса, но не брезгуют и мелким вымогательством.

Например, на колесо припаркованного автомобиля цепляют замок, а под дворником оставляют записку с указанием телефона, на который нужно перевести деньги за подсказку о ключе. Сумму обычно называют небольшую, и многим водителям проще откупиться, чем вызывать слесаря и полицию. Между тем, действия мошенников подходят под статью 163 УК РФ о "вымогательстве", пишет aif.ru.

Нередко мошенники снимают с автомобиля номера и также требуют плату за возврат. Это уже не только шантаж, но и другая статья – неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства – ст. 325.1 УК РФ. Конечно, можно заказать дубликат утраченного номера, но где гарантия, что ваша "родная" табличка не засветится где-то на месте преступления.

Бывает, что на парковке у какого-нибудь ТЦ подходит человек с предложением за умеренную стоимость побыть личным сторожем автомобиля. В случае отказа водитель рискует, вернувшись, обнаружить спущенные шины или глубокую царапину на кузове. Защитой может послужить фото – нужно достать телефон и снять так называемого "охранника". Скорее всего, портить авто он в этом случае не станет.

Гораздо хуже, когда мошенники подделывают водительское удостоверение и нарушают ПДД. Оспорить подобные штрафы и обелить свое имя можно только через суд, и, как показывает опыт, история это долгая, затратная и нервная, пишет AutoNews.