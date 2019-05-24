Системой защиты банков воспользовались мошенники

Клиентов вводят в заблуждение при помощи СМС

Эксперты признали опасной практику дополнительной идентификации граждан через сообщение на номер телефона. Зачастую банки, чтобы подтвердить операцию, отправляют клиенту СМС с кодом, который нужно назвать оператору. Гражданина особо предупреждают, что этот код можно и нужно сообщить сотруднику финансовой организации. Это защищает клиента от недобросовестного работника банка и дает ему возможность удостовериться, что его пожелания выполнены правильно.

Однако при совершении других операций, например, списания денег со счета, клиенту также приходит код на телефон. И вот его как раз никто, кроме конкретного человека, знать не должен. В СМС отдельно оговаривается, что эти цифры нельзя никому говорить.

Но у людей в головах возникает путаница.

"Случаи, когда банки просят называть коды из СМС, могут изменить шаблон поведения клиента и сформировать у него понимание, что это норма", – пояснил "Коммерсанту" управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

В результате уже есть проблемы: ситуацией воспользовались мошенники, которые отправляют запрашивают совершение операции от имени клиента банка, а затем звонят ему и просят сообщить пришедший код. Пока эксперты доказывают банкам, что нужен единый стандарт по действиям с СМС-кодами, россиянам остается только самим быть внимательнее.

Ранее "Утро" рассказывало, как мошенники научились обманывать людей в очередях к банкомату.