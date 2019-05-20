Чужой баланс: раскрыт новый способ хищений с банковских карт

Очереди к платежным терминалам указывают на опасность

За минувшую неделю сразу несколько клиентов Сбербанка заявили о переводе денег с их пластиковых карт на чужие счета. Во всех случаях обстоятельства были похожи: хищения происходили при использовании банкоматов, к которым стояла очередь. Как только клиент вставлял карту и вводил пин-код, с его счета "улетали" тысячи на неизвестный телефонный номер.

Оказалось, все дело в настройках платежных терминалов Сбербанка, пишет "Коммерсант". Назначая перевод или оплачивая услугу, человек имеет возможность сначала ввести все данные, а потом указать, наличными или картой он будет рассчитываться. На выбор отводится 90 секунд. Этим и пользуются мошенники.

В час пик, когда в банке много народу и все торопятся, злоумышленник выбирает, к примеру, пополнение баланса телефона, вводит номер, сумму, подтверждает оплату картой, но саму карту не вводит, а отходит от банкомата, не завершив операцию. К терминалу подходит следующий клиент, видит на экране надпись "вставьте карту", вводит пин-код – и с его счета тут же списываются деньги.

Эксперты отмечают, что такая угроза существует не во всех банках, а только в тех, где терминалы настроены подобным образом. Там, где для любой операции сначала требуется вставить карту и подтвердить пин, опасности нет. В Сбербанке же пока советуют клиентам быть внимательнее, передает "Царьград".

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