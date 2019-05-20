Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Чужой баланс: раскрыт новый способ хищений с банковских карт

Фото: Ведомости/ТАСС
Очереди к платежным терминалам указывают на опасность

За минувшую неделю сразу несколько клиентов Сбербанка заявили о переводе денег с их пластиковых карт на чужие счета. Во всех случаях обстоятельства были похожи: хищения происходили при использовании банкоматов, к которым стояла очередь. Как только клиент вставлял карту и вводил пин-код, с его счета "улетали" тысячи на неизвестный телефонный номер.

Оказалось, все дело в настройках платежных терминалов Сбербанка, пишет "Коммерсант". Назначая перевод или оплачивая услугу, человек имеет возможность сначала ввести все данные, а потом указать, наличными или картой он будет рассчитываться. На выбор отводится 90 секунд. Этим и пользуются мошенники.

В час пик, когда в банке много народу и все торопятся, злоумышленник выбирает, к примеру, пополнение баланса телефона, вводит номер, сумму, подтверждает оплату картой, но саму карту не вводит, а отходит от банкомата, не завершив операцию. К терминалу подходит следующий клиент, видит на экране надпись "вставьте карту", вводит пин-код – и с его счета тут же списываются деньги.

Фото: pixabay.com

Эксперты отмечают, что такая угроза существует не во всех банках, а только в тех, где терминалы настроены подобным образом. Там, где для любой операции сначала требуется вставить карту и подтвердить пин, опасности нет. В Сбербанке же пока советуют клиентам быть внимательнее, передает "Царьград".

Ранее "Утро" писало про новый способ обмана водителей. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пропавший малайзийский "Боинг" засекли российские спутники

В деле появился новый поворот

Отказались лететь: россияне объявили бойкот SSJ-100 после очередного ЧП

Направлявшийся в Москву самолет прервал взлет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей