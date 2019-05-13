Новый способ обмана водителей придумали мошенники

Автовладельцы сами попадаются на крючок

Искреннее стремление неизвестного водителя возместить ущерб от нечаянной порчи вашей машины на деле может оказаться мошеннической схемой.

В последнее время довольно часто стали встречаться случаи, когда владелец припаркованного авто находит на лобовом стекле записку с извинениями за легкие царапины и предложением позвонить по указанному номеру, чтобы договориться о компенсации. Но по телефону никто не отвечает, а с баланса пострадавшего водителя вдруг исчезает круглая сумма – обычно 300-500 рублей, пишет DEITA.RU.

Делается это просто – мошенники оставляют человеку платный номер, за звонок на который автоматически списывается плата со звонящего. Поэтому специалисты рекомендуют водителям, обнаружившим записку от "честного" незнакомца, сначала внимательно осмотреть автомобиль на предмет свежих повреждений. И даже если они обнаружены, не спешить звонить по предложенному номеру, а сначала "пробить" его в интернет-поисковике. Не исключено, что кто-то уже поделился аналогичной историей обмана.