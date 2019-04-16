Россияне сами отдают аферистам деньги

Переход с аналогового телевизионного сигнала на цифровой привел не только к улучшению "картинки", но и массовым мошеннических схемам. По словам исполнительного директора Центра защиты прав потребителей Константина Толкачева, по всей стране "обмануты десятки, если даже не сотни тысяч людей".

"Профильные чиновники оказались совершенно не готовы к тому, чтобы помочь людям настроить цифровое вещание, – пояснил он URA.RU. – В итоге этот информационный вакуум заполнили мошенники всех видов".

Главный признак афериста – требование платы за услуги. На этом чаще всего попадаются пожилые люди, которые на "вы" с техникой. Более того, за покупку ресивера многим россиянам положена компенсация, в том числе малообеспеченным гражданам, инвалидам, ветеранам, вдовам участников Великой Отечественной войны. Но и тут возможен обман.

Мошенники предлагают помощь в оформлении "бесплатного оборудования", для этого берут у льготника все личные данные, включая паспорт, СНИЛС, номер и срок действия банковской карты. А потом граждане обнаруживают, что с их карты пропали деньги, а на их имя оформлен кредит.

Между тем по всей стране работают волонтеры, которые настраивают сигнал и помогают с оборудованием совершенно бесплатно. Подробности всегда можно уточнить в местной администрации.

Полностью страна перейдет на цифровое ТВ летом 2019 года. Россиянам будут бесплатно доступны "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Россия 24", "Карусель", НТВ, "Пятый канал", "Матч ТВ", "ТВ Центр" и ОТР.