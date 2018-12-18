Приставки для цифрового ТВ малоимущим купят за казенный счет

Переход на цифровой телесигнал пройдет безболезненно для всех групп населения

Малообеспеченным россиянам компенсируют расходы, которые могут у них возникнуть при переходе с аналогового на цифровое телевещание. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак во вторник, 18 декабря.

"Правительство Российской Федерации предусмотрело исчерпывающий набор компенсирующих мероприятий при переходе с аналогового на цифровое вещание", – рассказал он. "Самое главное – не забыты малозащищенные слои нашего населения, для которых закупка приставки или установка антенны – это существенная трата семейного бюджета", – отметил Турчак.

По предварительным подсчетам, в "зону риска" попадают от 800 до 1 тысячи 200 домовладений, которым потребуется помощь с приобретением оборудования для приема цифрового телесигнала. Однако беспокоиться не о чем: в региональных бюджетах на 2019-2021 гг. соответствующие средства предусмотрены. "Где-то это прямая денежная компенсация, где-то – закупка того самого необходимого оборудования", – рассказал Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

Второе заседание Совета под председательством Турчака состоялось 18 декабря в Новосибирске. Участники обсудили реализацию национального проекта "Цифровая экономика". В частности, было предложено ввести льготный режим налогообложения для отечественных разработчиков и производителей ПО и телекоммуникационного оборудования.