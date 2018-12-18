Тарифы страховых взносов для них будут понижены

Развитие отечественного рынка телекоммуникационных систем и электронного оборудования необходимо стимулировать. К такому выводу пришли участники Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. На заседании, состоявшемся во вторник, 18 декабря, в Новосибирске, председатель Совета вице-спикер СФ, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил подумать над льготным налоговым режимом для российских разработчиков и производителей оборудования в сфере телекоммуникаций.

"Необходимо освободить производителей телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования, а также систем хранения баз данных от исполнения обязанностей налогоплательщика. А также включить их в перечень налогоплательщиков, для которых будут применяться пониженные тарифы страховых взносов", – сказал Турчак, отметив, что соответствующие изменения должны быть подготовлены к внесению в налоговое законодательство.

Данное предложение вошло в итоговое решение второго заседания Совета.

Создание Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде было инициировано в апреле 2018 года. В него вошли сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, главы ряда регионов, эксперты, представители бизнеса. Первое заседание Совета под председательством Турчака состоялось 1 августа в Калининградской области. Итогом стало решение о разработке рейтинга цифровизации регионов. При этом регионам было рекомендовано выработать дорожные карты по переходу к цифровизации госуправления.