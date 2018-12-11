Турчак осадил уральских депутатов

Партиец раскритиковал увеличение зарплат местным политикам

На заседании президиума Генсовета "Единой России" его секретарь осудил действие Екатеринбургской городской Думы. Местные законодатели решили увеличить зарплаты своим коллегам и мэру уральской столицы. Андрея Турчака возмутил данный поступок.

"Это просто выходит за рамки морального понимания", – отрезал он.

Затем партиец озвучил внушительные суммы. По его словам, градоначальник повысил себе зарплату на 40%. В итоге начиная со следующего года он должен получать 340 тыс. руб. в месяц. Это чистый оклад без премий и бонусов, заострил внимание Турчак.

"Какое отношение мы хотим заслужить? Своим коллегам остальным – на 30-32% при том, что средняя зарплата в городе чуть больше 50 тыс. рублей, а средняя зарплата по региону, с учетом сельских территорий не дотягивает до 30 тыс. рублей", – заявил единоросс, добавив, что избиратели, которые поверили своим кандидатам, "ждут от депутатов решения других задач – ключевых проблем городского хозяйства, здравоохранения, занятости".

Самовольное решение должно быть отменено в сжатые сроки, заключил Турчак. Проследить за этим он поручил руководителю Уральского МКС партии, депутату Госдумы Ивану Квитке.

"Ровно на тот размер, на который повышается зарплата бюджетникам, они могут себе повысить зарплату", – заключил Турчак, подчеркнув, что в регионе работники бюджетной сферы получили прибавку к зарплате в 4%, о 40% речи не шло.