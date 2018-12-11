Совфед поможет регионам перейти на цифровое ТВ

Новый формат вещания вызвал трудности в отдаленных уголках РФ

Жители Тверской области первыми испытали на себе сложности нововведения. Регион стал пилотным при переходе на цифровое вещание, напомнил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"В регионе сотни деревень, где у местных жителей и так были трудности с приемом аналогового сигнала, когда принималось два-три канала, теперь же столкнулись с новой проблемой – переходом на "цифру", – подчеркнул Турчак.

Эти проблемы подтолкнули верхнюю палату российского парламента взять на контроль процесс перехода. Данное решение сенаторы приняли после "Правительственного часа", где обсуждалось внедрение "Цифровой экономики РФ".

По итогам совещания собравшиеся отсрочили смену вещания на полгода – до 3 июня 2019 года. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. Он отметил, что пилотный регион служит для "обкатки" технологии. Там всего неделю отсутствует аналоговый сигнал.

Здесь напрашивается вопрос: сколько еще населенных пунктов могут оказаться в подобной ситуации, поинтересовался зампредседателя Совфеда у министра.

По информации ведомства, цифровой сигнал не доходит до 1,5 % домов, учитывая, что в каждом из них минимум 2 телевизора. К следующему лету проблема будет решена, пообещал Носков.

"Мы без цифрового телевидения никого не оставим", – заверил он.

О том, что отдаленные уголки страны еще не готовы к приему цифрового сигнала, сообщила также председатель верхней палаты Валентина Матвиенко. "Программа "Цифровое телевидение" готовилась четыре года. У вас было четыре года, чтобы проанализировать, просчитать и оценить, сколько нужно денег, найти ресурсы и реализовать", – резюмировала сенатор.

Она потребовала от министерства исправления ошибок, причем в сжатые сроки.

"Вы действуете вдогонку. Догоняйте. Это направление будет под жестким контролем Совета Федерации", – предупредила Матвиенко.

Тверская область полностью перешла на цифровое вещание в начале декабря. В феврале по ее стопам должны были пойти Чечня, Магаданская, Пензенская, Тульская, Ярославская и Рязанская области. Предполагалось, что с 15 апреля смена вещания затронет Москву и Подмосковье, а заодно еще 18 российских регионов.