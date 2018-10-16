Умер создатель цифрового телевидения

Его многолетний труд был отмечен множеством наград

Советский и российский ученый Марк Кривошеев скончался в возрасте 96 лет.

Как сообщает НТВ, Марк Иосифович был разработчиков международных стандартов вещания высокой четкости, совершенствовал телевизионные технологии. Он был ответственным за телевизионные трансляции Олимпиады-80 в Москве и Юрия Гагарина в 1961 году.

Под его руководством был разработан телевизионный комплекс для спутниковой связи "Молния". Кривошеев был лауреатом Государственных премий СССР и России и премии ТЭФИ, отмечает ТАСС.

