Умер создатель цифрового телевидения

Нибиру
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Советский и российский ученый Марк Кривошеев скончался в возрасте 96 лет.
Как сообщает НТВ, Марк Иосифович был разработчиков международных стандартов вещания высокой четкости, совершенствовал телевизионные технологии. Он был ответственным за телевизионные трансляции Олимпиады-80 в Москве и Юрия Гагарина в 1961 году.
Под его руководством был разработан телевизионный комплекс для спутниковой связи "Молния". Кривошеев был лауреатом Государственных премий СССР и России и премии ТЭФИ, отмечает ТАСС.
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