Списывают деньги с карт: раскрыта новая схема мошенничества

В стране распространяется новый способ обмана, с помощью которого преступники выманивают данные у владельцев банковских карт

Неизвестные преступники предлагают россиянам участие в "беспроигрышной лотерее". Главное условие лохотрона – оплата комиссии за перевод документов. Для того, чтобы совершить платеж, граждане открывают данные своей банковской карты. После все деньги с их счетов переходят на сим карту одного из сотовых операторов, а после мошенники выводят их через личный кабинет.

О новой схеме обмана сообщила газета "КоммерсантЪ". Авторы материала со ссылкой на знакомый с ситуацией источник рассказали, что в Роскомнадзоре и МВД поступило множество жалоб.

При этом представители сотового оператора, с помощью которого злоумышленники выводят похищенное заявили, что жалоб на мошенничество с их симками не было. А вот представители работавшей с компанией платежной системы отметили, что в последнее время и вправду фиксировали рост денежных переводов.

Подобные случаи обмана россиян случались и раньше. Сотовые операторы следят за всплеском активности и расценивают ее как подозрительную. Однако участвующий в опросе пользователь сам отдает свои данные, поэтому такие переводы как хищение не воспринимается.