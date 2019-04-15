Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Списывают деньги с карт: раскрыта новая схема мошенничества

Фото: pixabay.com
В стране распространяется новый способ обмана, с помощью которого преступники выманивают данные у владельцев банковских карт

Неизвестные преступники предлагают россиянам участие в "беспроигрышной лотерее". Главное условие лохотрона – оплата комиссии за перевод документов. Для того, чтобы совершить платеж, граждане открывают данные своей банковской карты. После все деньги с их счетов переходят на сим карту одного из сотовых операторов, а после мошенники выводят их через личный кабинет. 

О новой схеме обмана сообщила газета "КоммерсантЪ". Авторы материала со ссылкой на знакомый с ситуацией источник рассказали, что в Роскомнадзоре и МВД поступило множество жалоб. 

При этом представители сотового оператора, с помощью которого злоумышленники выводят похищенное заявили, что жалоб на мошенничество с их симками не было. А вот представители работавшей с компанией платежной системы отметили, что в последнее время и вправду фиксировали рост денежных переводов. 

Подобные случаи обмана россиян случались и раньше. Сотовые операторы следят за всплеском активности и расценивают ее как подозрительную. Однако участвующий в опросе пользователь сам отдает свои данные, поэтому такие переводы как хищение не воспринимается. 

Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...

Неожиданный факт: специи снижают давление

В борьбе с болезнью нашли нового помощника

Загитова заговорила о предательстве России

Фигуристка едва не пропустила чемпионат мира в Японии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей