В Подмосковье пенсионеры стали жертвами мошенничества

Доверчивость пожилых людей сослужила им плохую службу

В городе Химки неизвестные лица продают пенсионерам дымовые датчики по цене, в 10 раз превышающей рыночную.

"Проживаем с моим молодым человеком вместе с его бабушкой. Мы с ним были на работе, когда к нам пришла неизвестная девушка. Бабушка не хотела открывать, но та настояла", -

приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня" рассказ пострадавшей. По словам девушки, мошенница рассказала пенсионерке, что всем жильцам нужно поставить противопожарную сигнализацию, поскольку недавно в соседнем доме случился пожар. Ловкая продавщица сама прикрутила устройство к стене и взяла с пожилой женщины 4 тыс. рублей.

Однако затем выяснилось, что дымовой датчик стоит от 300 до 500 рублей. Представители МВД России обратились к жителям Московской области с просьбой соблюдать бдительность и не впускать в квартиру людей, которые представляются сотрудниками частных организаций или служб.