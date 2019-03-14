США продолжат бить РФ в слабое место

Россия оказалась уязвима перед американскими санкциями из-за собственной зависимости от мировых платежных систем.

Блокировка карт Еврофинанс Моснарбанка, которые обслуживали крупнейшие платежные системы в мире Visa и MasterСard, показала беззащитность отечественной финансовой системы. По мнению эксперта по платежным технологиям Дмитрия Артимовича, одним банком дело не ограничится.

"Американцы будут продолжать блокировать [банковские карты] дальше – для давления на Россию и в своей внутриполитической борьбе",

– прокомментировал эксперт "Утру" ситуацию.

Он отметил, что карты банка непосредственно отключила компания-подрядчик Еврофинанс Моснарбанка "Картстандарт", которая ответственна за их процессинг. То же самое сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК), которая выступает оператором банковских транзацкий внутри РФ.

"Транзакции по картам корректно обрабатываются в НСПК, как и установлено законодательством, но не получают авторизации от банка-эмитента, от имени которого выступает процессинг "Картстандарта", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

По словам Артимовича, частично решить проблему блокировки карт российских банков может НСПК. Согласно российскому законодательству, мировые платежные системы (МПС), в том числе Visa и MasterСard, должны создавать резервы на счетах НСПК. Это нужно для того, чтобы при сбоях в работе МПС или отключении банков транзакции на территории РФ продолжали бы выполняться. По мнению Артимовича, эта мера призвана защитить россиян от проблем с неработающим "пластиком" хотя бы в своей стране.

"Карты МПС будут работать в России, но не за рубежом", – спрогнозировал эксперт.





Однако именно этого как раз и не произошло в случае с картами Еврофинанс Моснарбанка, который попал под американские санкции. В кредитной организации признали, что владельцы карт столкнулись с тем, что они не действуют и на территории РФ.

На крайний случай, как пишет "Царьград", у россиян припасен "Мир" – "отечественная платежная система. Клиентов Еврофинанс Моснарбанка уже собираются переводить на карты этой системы. Минусов у нее хватает: заграницей она не действует, расплатиться за товар на интернет-площадках ею тоже нельзя. Но минимальные задачи по транзакциям она все же выполняет.