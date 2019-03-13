Сработали санкции: россиянам заблокировали банковские карты

Крупнейшие платежные системы прекратили действие на территории опальной страны

Наказания посыпались на кредитную организацию, которая попала в немилость США. Речь идет о российско-венесуэльской компании "Еврофинанс Моснарбанком", центральный офис которой находится в Москве. Выпущенные банком карты заблокировали международные платежные системы Visa и MasterСard за рубежом. Некоторые пластиковые карты не действуют также в России, предупредили в финансовой организации.

"Платежные системы Visa и MasterCard приостановили членство Банка в платежных системах, что повлекло за собой блокировку карт Visa и MasterCard заграницей и блокировку карт Visa и MasterCard компанией ЗАО ПЦ "КартСтандарт" на территории Российской Федерации, включая ограничение в приеме карт Visa и MasterCard в устройствах Банка",

– пояснили в опальной компании, пообещав пользователей карт Visa снабдить картами "Мир". Как помогут обладателям карт MasterСard, пока неясно.

"Еврофинанс Моснарбанк" оказался в санкционном списке из-за дружбы с нефтяной госкорпорацией Венесуэлы PDVSA, на которую наложены американские ограничения. Это привело к заморозке активов банка в Штатах, а их гражданам запрещена любая связь с ним. Между тем в кредитной организации заверили, что не собираются сворачивать деятельность и не оставят преданных клиентов на произвол судьбы, передает РИА "Новости".