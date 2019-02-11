Действуют через рекламу: раскрыт новый способ кражи пенсий

Мошенники вводят потенциальных жертв в заблуждение с помощью копирования сайтов

В последнее время злоумышленники все чаще создают в Сети неофициальные сайты Пенсионного фонда России, которые помогают им вымогать деньги у доверчивых граждан. Официальная пресс-служба организации предупредила россиян о том, что анонимы завлекают людей ложными сообщениями, обещая разобраться с причитающимися им социальными выплатами.

"Такая помощь, само собой, небесплатна, но об этом потенциальная жертва "пенсионных юристов" узнает потом, равно как и о том, что обещанных выплат в действительности не существует",

– говорится в заявлении ПФР.



Подобные порталы похожи друг на друга и заимствуют информацию с настоящего сайта ПФР, а также копируют элементы меню и видеоматериалы. При этом мошенники ставят в своих текстах гиперссылки, ведущие на реальные публикации ПФР, и указывают телефоны организации.

Представители фонда отмечают, что ненастоящие сайты можно отличить благодаря плохой структуре, большому количеству рекламы, что осложняет восприятие информации. Таким образом, человек теряется, а ему тут же на "помощь" приходит онлайн-чат с "пенсионным юристом".

Злоумышленники выведывают у человека его номер телефона. А вскоре звонят ему и советуют обязательно обратиться в "правовой центр поддержки", сотрудники которого якобы призваны помочь разобраться с тем, какие выплаты гражданину РФ положены. В результате жертва платит мошенникам деньги ни за что.

Россиянам рекомендуют не пользоваться подобными сайтами, чтобы сохранить свои средства.