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Развод по-испански: туристов повсюду поджидают мошенники

Фото: www.globallookpress.com
За границей россиянам следует держать ухо востро

В Испании развелось большое количество аборигенов, которые обводят туристов вокруг пальца. А те охотно клюют на удочки мошенников.

В качестве приманки последние используют, например, скандал. Пока толпа любопытных зевак отвлекается на громкие вопли, воришки не прочь пошарить по карманам и сумкам.  

Одно из самых рыбных для них мест – кафе. Туда обманщики приходят под видом распространителей листовок и кормящих матерей. Дети и раздаточный материал служат для отвлечения внимания жертвы, которая, потеряв бдительности, не успевает и глазом моргнуть, как лишается лежащего на столике мобильника.

Если посетители общепита дорожат содержимым своих сумок, лучше не вешать их на спинку стула, предупреждают местные стражи правопорядка. Также не стоит поручать незнакомцу такое ответственное дело, как фотографирование. Вызвавшийся помочь непременно скроется с хозяйским телефоном.

А тем, кто передвигается на авто, полицейские советуют не останавливаться во время пути, передает РИА "Новости". На дороге риск ограбления существенно больше. Как правило, страдают сердобольные туристы, которые спешат накачать или сменить колесо застрявшему на трассе путешественнику. 

Ксения АНДРЕЕВА
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