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В "Единой России" призвали защитить водителей от автомобильных мошенников

Фото: www.globallookpress.com
Партия обратилась в ГИБДД с просьбой пересмотреть порядок назначения штрафов пострадавшим автовладельцам

Единороссы подняли проблему использования поддельных автономеров, из-за которого страдают добросовестные автовладельцы. На российских дорогах сегодня можно обнаружить сотни машин с фальшивыми или крадеными номерами. Мошенники также пользуются автономерами давно снятых с учета транспортных средств.

"В результате штрафы приходят ни в чём не повинным людям. Мы считаем такое положение дел недопустимым. Необходимо выработать систему эффективных мер, для того чтобы защитить добросовестных автовладельцев от действий мошенников и наложения штрафов",

– отметил федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги", заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

Одним из последних изобретений мошенников, которые не хотят платить за парковку, стали дубликаты номеров. Они находят машину похожего цвета и модели и копируют ее номера. На время стоянки фальшивые госзнаки крепятся на автомобиль на магниты. В связи со сложившейся ситуацией единороссы призвали провести общественные обсуждения с участием экспертов и сотрудников ГИБДД. Систему назначения штрафов необходимо усовершенствовать, подчеркнул Афонский.

Он отметил, что в ГИБДД признают эту проблему. Сегодня возможность распознать авто с фальшивыми номерами есть – на улицах работают комплексы фото– и видеофиксации. Так, можно засечь номера снятого с учета транспорта. Однако в целом проблему это не решает. Использование номеров третьими лицами автовладельцу доказать очень сложно.

"Мы направили запрос в ГИБДД, для того, чтобы выяснить какое видение решения проблемы есть у них, как добросовестный водитель может доказать свою невиновность",

– заявил Афонский.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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