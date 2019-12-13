Перекупщики приобретают машины в два раза дешевле

Выгодно продать машину в большом городе становится все сложнее – быстрые предложения "серых" дилеров зачастую оказываются лохотроном. Специалисты рассказали, как перекупщики обманывают автовладельцев.

Продать машину за ту же сумму, которая была потрачена на покупку, нельзя – стоимость машины будет только снижаться. Потенциальные покупатели всегда торгуются и стараются снизить цену еще сильнее, поэтому часто осмотр товара на площадке проводится вечером или ночью – так проще найти изъян, сбивающий итоговую сумму.

Однако чаще всего клиентов разводят уже в офисах автосалонов после согласия продать машину. Площадки, готовые быстро выкупить автомобиль, не обещают, что владельцы заработают на сделке – на это важно обратить внимание, пишет Life. На деле, перекупщики оценивают машину на 50% ниже ее реальной стоимости.

Так, менеджеры автосалонов обманывают водителей, которые хотят честно продать автомобиль по его рыночной цене.

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