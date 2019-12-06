Простой совет убережет от потери средств

Вычислить мошенника, пытающегося обманом получить доступ к банковской карте, можно по одному признаку. Об этом рассказал специалист по кибербезопасности Андрей Масалович.

Схемы мошенничества не меняются уже долгое время, и зачастую клиентов обманывают с помощью телефонных звонков якобы из банка. В первую очередь, по словам специалиста, нужно попросить представиться того, кто звонит.

"Нет таких ситуаций, при которых надо что-то диктовать человеку по телефону, будь то номер карты или цифры из смс",

– рассказал Масалович RT. Насторожить должно уже то, что кто-то звонит и просить назвать код. К тому же, клиент банка всегда имеет право настоять на личном присутствии.