Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Назван эффективный способ защиты от взлома банковских карт

Простой совет убережет от потери средств

Вычислить мошенника, пытающегося обманом получить доступ к банковской карте, можно по одному признаку. Об этом рассказал специалист по кибербезопасности Андрей Масалович.

Схемы мошенничества не меняются уже долгое время, и зачастую клиентов обманывают с помощью телефонных звонков якобы из банка. В первую очередь, по словам специалиста, нужно попросить представиться того, кто звонит.

"Нет таких ситуаций, при которых надо что-то диктовать человеку по телефону, будь то номер карты или цифры из смс",

– рассказал Масалович RT. Насторожить должно уже то, что кто-то звонит и просить назвать код. К тому же, клиент банка всегда имеет право настоять на личном присутствии.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Появились подробности смерти сбежавшего в США майора КГБ

Сотрудник комитета безопасности долго болел

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей