Водителям придется раскошелиться

В России все-таки будут штрафовать за превышение скорости более 10 км/час, хотя против этого и выступал премьер Дмитрий Медведев. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова, нештрафуемый порог скорости понизят с 20 км/час до 10 км/час.

Изменение правил давно обсуждают в сообществе автолюбителей, и казалось бы, совсем недавно Дмитрий Медведев успокоил водителей, раскритиковав инициативу.

Как заявил премьер во время общественного приема граждан в Центральной общественной приемной "Единой России", эти 10 км/час часто не ловятся даже самими водителями. При этом Дмитрий Медведев сослался на собственный опыт вождения.