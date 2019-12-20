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В России отменят заветные 20 км/час превышения

Грядут штрафы: В России отменят заветные 20 км/час превышения
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
Водителям придется раскошелиться

В России все-таки будут штрафовать за превышение скорости более 10 км/час, хотя против этого и выступал премьер Дмитрий Медведев. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова, нештрафуемый порог скорости понизят с 20 км/час до 10 км/час.

Изменение правил давно обсуждают в сообществе автолюбителей, и казалось бы, совсем недавно Дмитрий Медведев успокоил водителей, раскритиковав инициативу.

Как заявил премьер во время общественного приема граждан в Центральной общественной приемной "Единой России", эти 10 км/час часто не ловятся даже самими водителями. При этом Дмитрий Медведев сослался на собственный опыт вождения.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Михаил
Ответить
Сталина на вас нет уроды из СМИ. 20 км. останутся не тронутыми. Даже менты отказались от этого...хотя это была их инициатива. Какая-то <цензура> и не одна из ГД лоббирует дорожных палочников.
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