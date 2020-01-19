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Украинцы устроили жуткое шоу после крушения "Боинга"

В Незалежной устроили "шоу с трупами" после крушения "Боинга"
Владимир Зеленский. Фото: Sergey Starostenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Зеленского обвинили в циничной игре на публику на фоне трагедии

Сегодня на Украине прощаются с погибшими в авиакатастрофе соотечественниками. Тела жертв крушения "Боинга" доставили в Киев. Церемония прощания началась в аэропорту "Борисполь".

В закрытой части мероприятия наряду с родственниками погибших принял участие Владимир Зеленский, а также премьер Алексей Гончарук. После этого попрощаться с жертвами авиакатастрофы в Иране смогут все желающие. Трансляция велась на странице Офиса президента Украины в Фейсбук.

Между тем траурная церемония покоробила пользователей соцсетей. Так, автор телеграм-канала "Плине кача" назвал ее "шоу с трупами".

"Не, экипаж, конечно, жалко (...). Но я что-то не помню, чтобы высшее руководство какой-либо страны так себя вело в аналогичной ситуации. (...) Ответ очень простой: шоу с трупами – любимое развлечение украинцев. (...) Це украиньський генетический код – пляски с трупаками. Гоголь же не зря "Вия" написал. Это же не про Воронежскую область рассказ. Нет, это про хтоничное, украинское", – пишет он.

Ранее в Киеве призвали искать российский след в крушении "Боинга" и наказать Москву.

Самолет "Международных авиалиний Украины" разбился почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. На борту было 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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